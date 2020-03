Gepubliceerd op | Views: 977

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Sif laten volgens ING een wisselend beeld zien. Het bedrijfsresultaat (ebitda) viel over het afgelopen kwartaal hoger uit dan de bank had verwacht, maar was het resultaat over heel 2019 onder de gemiddelde consensus.

De ebitda in het vierde kwartaal bedroeg 12 miljoen euro, terwijl ING op 8 miljoen euro had gerekend. Over het gehele jaar was dit 26,4 miljoen euro. De consensus bij Bloomberg lag op 29,4 miljoen euro. Het orderboek voor 2020 bedraagt 170 kiloton. Verder betaalt Sif geen dividend, terwijl ING op 0,03 euro per aandeel had gerekend.

Het advies voor Sif staat op hold, met een koersdoel van 12 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 10.00 uur een plus van 3,4 procent op 9,51 euro.