IMCD onderuit in positieve AEX

Gepubliceerd op | Views: 1.004

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. Ook elders in Europa lieten de beursgraadmeters kleine winsten zien. Beleggers wachten onder meer op een toespraak die de Amerikaanse president Donald Trump later op de dag zal houden in New York. Op het Damrak ging AEX-bedrijf IMCD onderuit na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 598,05 punten. De hoofdindex opende daarmee opnieuw de aanval op de 600 puntengrens, die voor het laatst in mei 2001 werd bereikt. De MidKap daalde 0,1 procent tot 900,03 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent.

IMCD (min 5,4 procent) stond onderaan bij de hoofdfondsen. De chemicaliëndistributeur sloot de eerste negen maanden van het jaar af met meer omzet en een hoger resultaat. Topman Piet van der Slikke was te spreken over de groei in de Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Daartegenover stonden volgens hem teleurstellende resultaten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. ABN AMRO ging aan kop met een plus van 1 procent.

VolkerWessels

Bij de kleinere bedrijven won VolkerWessels 5,5 procent. Grootaandeelhouder Reggeborgh verhoogde zijn bod op het bouwbedrijf. De investeerder biedt nu 22,20 euro per aandeel, inclusief interim dividend.

In Frankfurt werden de jaarcijfers van chipconcern Infineon beloond met een koerswinst van ruim 6 procent. Concurrent Dialog Semiconductor won 6 procent na een update van de financiële doelen. Postbedrijf Deutsche Post DHL zag de kwartaalwinst flink stijgen en klom 3 procent.

Autobouwers

De autobouwers stonden in de schijnwerpers na berichten dat Washington de heffingen op Europese voertuigen opnieuw zal uitstellen. BMW en Daimler stegen tot 1,1 procent in Frankfurt. De Duitse bandenfabrikant Continental, die afgelopen kwartaal een miljardenverlies leed, daalde 0,4 procent. In Londen klom telecomreus Vodafone 1,9 procent na een verhoging van de winstverwachting voor dit jaar.

De euro was 1,1021 dollar waard, tegen 1,1039 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 57,04 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 62,43 dollar.