'Bezorgdheid over Arcelor misplaatst'

@ Hallo, Kan je ook niet even meedelen aan de analist van ING dat beleggers nu niet bepaald ongerust waren.

Het waren niet zij, die zich ongerust maakten.



Niemand ongerust, wel, marktzalen met superkrachtige PC, allen met elkaar verbonden, vol geladen met geautomatiseerde software-programma's, die allen tesamen vol de aandelen in de verkoop (- short gingen (zonder de aandelen te bezitten natuurlijk) zetten afgelopen dagen.

Short gingen, door hedgefunds alom in de wereld, omdat Wall Street komende van all Time High met een paar percent naar beneden ging.



Algoritmes waren ingesteld, en we konden vervolgens allen vaststellen wat hun vernietigende werking was.

LR