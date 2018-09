'Dimon op weg naar uitgang bij JPMorgan'

Gepubliceerd op | Views: 621

NEW YORK (AFN) - Topman Jamie Dimon van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase lijkt voorzichtig op weg naar de uitgang bij de bank. De langstzittende bankdirecteur van Wall Street overhandigt steeds meer van zijn dagelijkse taken aan twee van zijn hoogste functionarissen, meldde de Britse zakenkrant Financial Times. Dit is volgens de krant het duidelijkste teken tot nu toe dat zijn termijn bij de bank er bijna op zit.

Het contract van Dimon (62) loopt over vijf jaar af. Eerder dit jaar werden Daniel Pinto en Gordon Smith, de eindverantwoordelijken voor respectievelijk de investeringsbank en de consumententak van JPMorgan, al naast Dimon als co-bankpresidenten geïnstalleerd. Op de vraag of hij meer van de taken aan het duo overlaat, meldde Dimon dat hij steeds meer als een soort coach opereert.

Zowel Smith (60) als Pinto (55) worden gezien als mogelijke opvolger van Dimon, die nu 13 jaar aan het roer staat bij JPMorgan. Ook de financieel directeur Marianne Lake (49) is volgens sommigen kandidaat voor de functie, mocht deze vacant komen. Haar leeftijd en haar status bij investeerders zou voor haar benoeming pleiten.