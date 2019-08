NSI geeft aandelen uit voor stockdividend

Gepubliceerd op | Views: 417

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedbedrijf NSI geeft 168.031 nieuwe aandelen uit als stockdividend. Volgens het bedrijf heeft 36,7 procent van de aandeelhouders gekozen om het interim-dividend van 1,04 euro per aandeel uit te laten keren in aandelen.

De aandelen van NSI vertegenwoordigen een waarde van 42,64 euro per stuk. Door de extra aandelen in de markt te zetten heeft NSI nu 7,2 miljoen euro extra kapitaal uitstaan bij aandeelhouders. In totaal heeft NSI nu ruim 18,9 miljoen aandelen uitstaan.