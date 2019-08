Aantal faillissementen nagenoeg onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: faillissement

DEN HAAG (AFN) - Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in juli nauwelijks veranderd. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er zijn vorige maand twee bedrijven meer failliet verklaard dan in juni. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juli 311 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 79.

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Na september 2017 is de trend redelijk vlak.