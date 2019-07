Gepubliceerd op | Views: 2.352

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht hoger gesloten, na een kabbelende handelssessie. Elders in Europa was het beeld op de aandelenmarkten wisselend. De recordstanden op Wall Street boden slechts beperkte steun aan het sentiment in Europa.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde uiteindelijk 0,1 procent hoger op 567,41 punten. De MidKap dikte 0,7 procent aan tot 800,68 punten. Londen en Frankfurt daalden 0,1 procent terwijl Parijs 0,4 procent hoger sloot.

Staalconcern ArcelorMittal voerde de stijgers aan in de AEX met een winst van 2,5 procent, gevolgd door biotechnoloog Galapagos dat 2,4 procent steeg. Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,3 procent.

Fugro

In de MidKap gingen metalenspecialist AMG en kunstmestproducent OCI aan kop met plussen tot 3,1 procent. Bodemonderzoeker Fugro leverde 2,2 procent in en was daarmee hekkensluiter bij de middelgrote fondsen.

Bij de kleinere fondsen werd funderingsspecialist Sif 2,9 procent lager gezet. Eerder deze week ging de koers van Sif nog sterk omhoog na twee grote opdrachten voor het bedrijf.

Thomas Cook

In Londen kelderde Thomas Cook bijna 60 procent tot zijn laagste koers ooit. Het Chinese conglomeraat Fosun, dat onder meer eigenaar is van Club Med en Cirque du Soleil, overweegt een forse financiële injectie in de noodlijdende Britse reisorganisatie. Het zou in totaal gaan om omgerekend zo'n 834 miljoen euro aan steun. Fosun is de grootste aandeelhouder van Thomas Cook.

Daimler verloor 0,7 procent in Frankfurt. Het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz is negatiever over zijn resultaten dit jaar. De autobouwer moet miljarden euro's meer opzij leggen voor een grote terugroepactie en lopende rechtszaken rond dieselauto's. Daardoor belandde het concern in het tweede kwartaal diep in de rode cijfers.

De euro noteerde op 1,1255 dollar tegenover 1,1258 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 60,39 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 66,81 dollar per vat.