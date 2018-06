Gepubliceerd op | Views: 1.320 | Onderwerpen: Donald Trump

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn dinsdag met overwegend kleine verliezen de handel uitgegaan. Het grote nieuws dat de financiële markten bezighield was de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Beleggers waren met hun hoofd evenwel ook al een beetje bij de rentebesluiten van de centrale banken in de Verenigde Staten en de eurozone later in de week.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,3 procent lager op 563,01 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 804,83 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden allebei 0,4 procent. Frankfurt eindigde vlak.

Er waren wereldwijd veel positieve reacties op de overeenkomst tussen Trump en Kim, waarin Noord-Korea heeft beloofd zijn kernwapenprogramma af te zullen bouwen. Toch zorgde de deal niet voor veel enthousiasme op de financiële markten. Mogelijk heeft dat te maken met twijfel of de partijen zich ook echt aan de gemaakte afspraken zullen houden. Wat ook meespeelt zijn de belangrijke rentebesluiten die deze week op de agenda staan.

Altice Europe

Grootste stijger in de AEX was kabel- en telecomconcern Altice Europe, dat 1,2 procent aan beurswaarde won. Verzekeraar NN Group verloor 1,5 procent en stond daarmee onderaan de lijst. Philips noteerde 0,1 procent lager. De Turkse mededingingsautoriteit is een onderzoek begonnen naar Philips en zijn Turkse onderdeel Türk Philips Ticaret.

IMCD ging aan kop in de MidKap met een koerswinst van dik 3 procent. De chemicaliëndistributeur neemt de Amerikaanse branchegenoot HORN over. Ook ForFarmers (plus 3,3 procent) kwam met overnamenieuws. Het veevoerbedrijf koopt het Belgische Voeders Algoet.

T-Mobile

Verder stonden telecombedrijven in de schijnwerpers door de aankondiging dat de Europese Commissie een diepgaand onderzoek begint naar de plannen van T-Mobile Nederland om Tele2 Nederland over te nemen. Tele2 verklaarde in een reactie dat het deze stap van Brussel al had verwacht. Het aandeel zakte in Stockholm met 1,6 procent. Deutsche Telekom, dat eigenaar is van T-Mobile Nederland, won in Frankfurt juist 1 procent. Concurrent KPN ging op het Damrak 0,5 procent omhoog.

De euro was 1,1793 dollar waard, tegen 1,1801 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 66,42 dollar. Brentolie stond vlak, op een prijs van 76,47 dollar per vat.