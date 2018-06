'Wall Street verwerkt top Trump en Kim'

Gepubliceerd op | Views: 593 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York lijken dinsdag zonder grote koersbewegingen te gaan openen. Net als elders in de wereld verwerken Amerikaanse beleggers de topontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. Er kwamen ook cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Verder wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

Trump en Kim tekenden een overeenkomst voor de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Daarin belooft Pyongyang zijn kernprogramma af te bouwen in ruil voor veiligheidsgaranties van Washington. De sancties tegen Noord-Korea blijven voorlopig nog wel van kracht.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De algemene verwachting is dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente verder verhoogt. Fed-president Jerome Powell geeft een toelichting, waarbij met name wordt gekeken naar aanwijzingen voor het toekomstige beleid. De Europese Centrale bank (ECB) heeft donderdag een beleidsvergadering.

AT&T

De inflatie in de VS is in mei opgelopen naar 2,8 procent op jaarbasis, van 2,5 procent in april. Dat cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Daarnaast bleek dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS in mei het op een na hoogste niveau ooit heeft bereikt. Later deze week worden gegevens gemeld over onder meer de producentenprijzen, winkelverkopen en het Amerikaanse consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan.

Bij de bedrijven op Wall Street is er belangstelling voor AT&T en Time Warner. Een Amerikaanse rechter gaat dinsdag beslissen of goedkeuring wordt gegeven voor de overname van mediabedrijf Time Warner door telecomconcern AT&T in een deal van 85 miljard dollar. De overname stuitte op mededingingsbezwaren en beide bedrijven proberen via de rechter af te dwingen dat zij alsnog mogen fuseren.

Eli Lilly

Ook farmaceut Eli Lilly kan op aandacht rekenen. Het Amerikaanse bedrijf heeft samen zijn partner AstraZeneca besloten te stoppen met testen van een nieuw middel tegen Alzheimer omdat die geen resultaat opleverden.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag een fractie hoger op 25.322,31 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2781,98 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,2 procent omhoog naar 7659,93 punten.