Claims tegen ING om Mexicaanse obligaties

Gepubliceerd op | Views: 3.071 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft een claim aan de broek hangen in Mexico. De bank wordt samen met andere banken aangeklaagd voor het jarenlang manipuleren van de handel in Mexicaanse staatsobligaties, zo valt te lezen in het donderdag verschenen jaarverslag. De financiële impact van de kwestie is volgens ING nog ongewis.

NRC maakte als eerste melding van de zaak. ING zegt in zijn jaarrapport dat het zich verdedigt tegen de beschuldigingen en dat het nog geen schatting kan geven over de eventuele financiële impact.

Uit Amerikaanse rechtbankdocumenten blijkt dat pensioenfondsen in de VS een zaak hebben aangespannen. ING zou zich samen met branchegenoten als Santander, BBVA, JPMorgan, HSBC en Deutsche Bank schuldig hebben gemaakt aan prijsmanipulatie. De tien banken zouden jarenlang het alleenrecht hebben gehad op de schuldpapieren.

De Mexicaanse mededingingsautoriteit Cofece maakte melding van verdachte omstandigheden. Daarop klapte minstens één van de banken uit de school. Welke dat is, werd niet gemeld. Verschillende ING-onderdelen zijn voor de kwestie aangeklaagd waaronder ING Groep en de Mexicaanse dochter ING Bank Mexico.