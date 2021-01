'Amsterdamse beurs krabbelt op na verliesbeurt'

En weer blijft de dip uit. Maar pas op medebeleggers, de donkere wolken stapelen zich op.



Inflatie boost in opmaak

Ik krijg zojuist weer te horen dat het verschepen van een zeecontainer uit china (40ft) 9000 dollar kost (normaal tarief is +/- 2500 dollar). Deze prijsdruk geld voor inmiddels alle chineze plaatsen!



Subsidie infuus is eindig

Gisteren melde NOS het weer, laagste aantal failissementenin 2020 sinds tijden. De verwachting van curatoren & banken is dat de failisementen zich gaan opstapelen voor na het beeindigen van de subsidies. Ondernemers moeten dan weer de aflossing van schulden bij de belastingdienst & banken hervatten.



Corona is nog lang niet weg

Als we de vaccinatie roadmap moeten geloven (en de eerste tekenen van teveel optimisme zijn al aanwezig) dan kunnen we pas een redelijke immuniteit hebben rond Q3 dit jaar. Tot die tijd dus oplopende economische schade!