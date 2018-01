'Positief begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.768

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beurzen zullen hoger openen na de winsten op Wall Street van een dag eerder. Beleggers kijken verder vooral uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo later op de dag.

Op het Damrak staat Shell in de belangstelling. Het olie- en gasconcern treft volgens De Telegraaf voorbereidingen om een bod op Eneco te doen. Shell gaf geen commentaar. Volgens de krant heeft ook het Franse oliebedrijf Total oriënterende contacten met potentiële adviseurs gehad over het doen van een bieding op het energiebedrijf.

Aegon liet weten dat de Amerikaanse dochter Transamerica een samenwerkingsverband heeft gesloten met Tata Consultancy waarbij 2200 medewerkers overgaan over naar de IT-dienstverlener. De verzekeraar denkt dat de samenwerking in eerste instantie 70 miljoen dollar aan jaarlijkse besparingen oplevert en op termijn 100 miljoen dollar.

Gemalto

Gemalto kondigde aan dat Thales eind januari het biedingsbericht zal indienen en dat de overname van de digitaal beveiliger in de tweede helft van dit jaar zal worden afgerond.

Avantium staat ook in de schijnwerpers. De bouw van de gezamenlijke plasticfabriek in Antwerpen van Avantium en het Duitse BASF wordt met twee tot drie jaar uitgesteld.

Kardan

Kardan wil een nieuwe regeling treffen met zijn schuldeisers omtrent terugbetaling van leningen. De in Amsterdam genoteerde Israëlische investeringsmaatschappij stelt dat ze niet in staat zal zijn een verkoop van dochteronderdeel Tahal af te kunnen ronden op een manier waarbij de opkomende schuldverplichtingen in februari nagekomen kunnen worden.

De Europese beurzen gingen donderdag overwegend omlaag. De AEX-index eindigde 0,3 procent lager op 558,89 punten en de MidKap daalde 0,6 procent tot 847,38 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent, Londen ging 0,2 procent vooruit.

Euro

Op Wall Street werden daarentegen mooie winsten geboekt. De Dow-Jonesindex steeg 0,8 procent tot 25.574,73 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,8 procent.

De euro was 1,2048 dollar waard, tegen 1,2043 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent in prijs tot 63,46 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 69,17 dollar per vat.