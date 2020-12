Duitse negatieve inflatie november bevestigd

WIESBADEN (AFN) - De inflatie in Duitsland is in november bevestigd op min 0,3 procent op jaarbasis. Het definitieve cijfer van het Duitse federale statistiekbureau kwam overeen met een eerdere raming. Vorige maand was de inflatie op min 0,2 procent uitgekomen.

Economen hadden in doorsnee al gerekend op een inflatie van min 0,3 procent. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode kwam de Duitse inflatie in november uit op min 0,7 procent op jaarbasis.

Onder meer de lage olieprijzen en de tijdelijk verlaagde btw in Duitsland drukken al maanden op de geldontwaarding.