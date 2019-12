KBC verhoogt koersdoel ASML flink

Minder goed nieuws dat volkomen is genegeerd:

De financiële resultaten van ASML zijn YTD op alle onderdelen slechter dan vorig jaar;

De financiële resultaten van vrijwel alle ondernemingen in de chipsector zijn YTD slechter dan vorig jaar;

De PMI’s van zowel de VS, Azie als Europa duiden op krimp in de industrie;

De handelsoorlog. Er lijkt nu wat ontspanning te komen, maar de handelsoorlog heeft geen enkele rol gespeeld bij een koersstijging van 80% YTD.

Het door ASML on hold zetten van de uitlevering van een order aan China.

De werkkapitaalbehoefte van ASML neemt toe. Het duurt langer voordat afgebouwde machines de fabriek verlaten.

Het duurt langer voordat klanten van ASML hun rekening betalen.

Het niet volledig afronden van een aandeleninkoopprogramma door ASML. Vind ik overigens wel een verstandig besluit.

Onzekerheden die worden genegeerd:

In hoeverre de EUV systemen de ASML omzet in DUV sytsemen gaan kannibaliseren?

In hoeverre de toename van het orderboek wordt veroorzaakt doordat er een trend is naar orders met langere levertermijnen (zoals de Samsung order)? Welk deel van het orderboek leidt pas in 2021 tot omzet?

Welk deel van de toekomstige verkoop van de krachtigere chips (<= 7 NM) is vervanging van huidige chipverkoop en welk deel is additionele omzet?

Hoe realistisch is een gross margin van meer dan 50% (basis voor toekomstige EPS schattingen) als in de afgelopen jaren de gross margin bewoog in de range 43% tot 46%?

Risico’s die worden genegeerd:

Kans op een recessie. We verkeren al zeer lang in een periode van hoogconjunctuur, en de chipindustrie was voorheen vooralsnog extreem cyclisch.

Het niet zo is dat er helemaal geen performance issues met de EUV machines zijn. TSMC is één van de belangrijkste klanten voor de EUV machines en die zijn “not yet happy”. bits-chips.nl/artikel/tsmc-not-yet-ha...

ASML geeft zelf ook toe dat de EUV machines nog onvoldoende productief zijn bits-chips.nl/artikel/tsmc-not-yet-ha...

Er ook iedere dag berichten verschijnen over de gezondheidsrisico's van 5G straling terwijl 5G de belangrijkste driver is voor groei van de chips industrie www.jrseco.com/wp-content/uploads/201... . Er zijn ook diverse steden in de wereld waar de uitrol van 5G wordt stopgezet om eerst meer duidelijkheid te krijgen over de gezondheidseffecten.

Er altijd calamiteiten kunnen ontstaan in de supply chain www.eenewsanalog.com/news/asml-warns-...

ASML zelf een gebrek aan gekwalificeerd personeel als risico heeft benoemd

Concurrenten altijd kunnen verrassen met een plotselinge innovatie

ASML is een topbedrijf.Echter op de huidige koers noteert ASML op een K-W verhouding van 42 (verwachte EPS 2019).De zakenbanken duikelen nu over elkaar heen met steeds hogere koersdoelen. Want aan het einde van het kalenderjaar wil een zakenbank bij een aandeel dat meer dan 80% is gestegen natuurlijk wel tonen hoe goed zij het hebben gezien.Je kunt je afvragen in hoeverre het realistisch is om een bedrijf met een complex fysiek product op een K-W verhouding van 42 te waarderen.