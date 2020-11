'Onderliggende ontwikkeling bij IMCD bemoedigend'

Het kan aan mij liggen maar de manier van werken van IMCD doet mij ergens denken aan het beruchte Imtech waarvan IMCD uiteindelijk een spin-off is. Eindeloos kralen rijgen met kleine en iets grotere overnames, complexe ketens van toeleveranciers en afnemers... te onoverzichtelijk en tijdrovend voor het management imho.



Ik feliciteer alle aandeelhouders die hier al lang(-er) in zitten, maar ik zou hier niet in durven stappen.