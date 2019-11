Gepubliceerd op | Views: 1.166 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Galapagos was maandag een uitblinker op het Damrak na positieve onderzoeksresultaten. De Europese beurzen bleven dicht bij huis. De aandacht bleef vooral uitgaan naar de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China. Ook hielden beleggers de blik gericht op de politieke onzekerheid in Spanje en de oplopende spanningen in Hongkong.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 596,97 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 902,46 punten. Parijs klom 0,1 procent en Frankfurt verloor 0,1 procent. Londen zakte 0,5 procent. De hoofdindex in Madrid daalde 0,2 procent. De politieke impasse in het land lijkt na de verkiezingen alleen maar groter te zijn geworden.

Galapagos steeg 2,8 procent en ging aan kop bij de hoofdfondsen. De biotechnoloog en zijn samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben positieve data behaald bij het klinische onderzoeksprogramma rond duurzame werkzaamheid en veiligheid met het middel filgotinib bij reuma. Informatieleverancier RELX stond onderaan met een verlies van 0,6 procent.

Altice Europe

In de MidKap voerde kabel- en telecomconcern Altice Europe de stijgers aan met een plus van 1,5 procent. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij met een min van 0,7 procent. Funderingsspecialist Sif kampte met een adviesverlaging door Kempen & Co en zakte 3,1 procent bij de kleinere bedrijven.

Chemieconcern Avantium klom 6,8 procent op de lokale markt. Topman Tom van Aken benadrukte in Het Financieele Dagblad dat hij eind volgend jaar bekend zal maken met welke nieuwe partners hij de fabriek gaat bouwen, na het eerdere wegvallen van het Duitse BASF. Beleggers hoeven volgens hem niet te vrezen voor een emissie.

Overname Just Eat

Prosus daalde 1 procent. Het in Amsterdam genoteerde technologiefonds heeft zijn bod op de Britse maaltijdbezorger Just Eat formeel uit de doeken gedaan. Met de lancering van zijn bod ontketende Prosus eerder een overnamestrijd rond Just Eat met het Takeaway.com (plus 1,4 procent).

De euro bleef ongewijzigd op 1,1020 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 56,50 dollar. Een vat Brentolie kostte 1,2 procent minder op 61,78 dollar.