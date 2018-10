Fagron scoort in Noord- en Zuid-Amerika

Gepubliceerd op | Views: 789 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NAZARETH (AFN) - Fagron heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald dan een jaar eerder. De groei kwam vooral uit Noord- en Zuid-Amerika, waar de toeleverancier van apotheken stevig aan de weg timmerde.

De opbrengsten namen met 11,8 procent toe tot 114,9 miljoen euro. In Zuid-Amerika liep de omzet tegen constante wisselkoersen met bijna 22 procent op. Met name door de waardedaling van de Braziliaanse reaal daalde de omzet uiteindelijk toch met 1,1 procent.

In de Verenigde Staten groeide Fagron met bijna 64 procent ten opzichte van een jaar eerder, waardoor die regio met ruim 30 miljoen euro nu meer opbrengt dan Zuid-Amerika (25,5 miljoen euro). Financieel topvrouw Karin de Jong verwacht dat de VS binnen twee á drie jaar ook meer oplevert dan Europa.

Op schema

Het grootste deel van de opbrengsten komt vooralsnog uit Europa. De omzet van het Belgische bedrijf op het eigen continent steeg met 1,2 procent tot iets meer dan 57 miljoen euro. De groei werd wat gedrukt door geplande werkzaamheden aan een van de Nederlandse bereidingsfaciliteiten, waardoor tijdelijk minder werd geproduceerd. Daardoor werd 1,5 miljoen euro minder in het laatje gebracht.

De werkzaamheden liggen volgens topman Rafael Padilla op schema en zijn naar verwachting uiterlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar klaar. ,,Dan volgen nog lokale inspecties, maar dat gaat in Nederland in tegenstelling tot in mijn land Spanje superefficiënt." Padilla verwacht dat de ,,verloren omzet" in Nederland door de werkzaamheden in de tweede helft van 2019 wordt ingelopen.

Vertrouwen

Het bedrijf zegt in een toelichting tevreden te zijn en de laatste maanden van het jaar met vertrouwen tegemoet te zien. Voor 2019 zegt Fagron prima gepositioneerd te zijn voor verdere groei, zegt Padilla. ,,We hebben een strategie neergezet waarbij we inzetten op Brands en dat laat in alle regio's groei zien, waarmee we uniek zijn in de markt."

Verder kijkt het bedrijf binnen de bestaande buy-and-build-strategie naar overnamemogelijkheden. ,,We zijn met een aantal dossiers bezig. We kijken naar welke nieuwe markten we kunnen betreden, in Zuid-Amerika onder meer naar Mexico. Ook in het Midden-Oosten zijn mogelijkheden bij landen met een hoog GDP. Maar dat is meer iets voor volgend jaar."