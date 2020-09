Euronext meldt zich met CDP voor Borsa Italiana

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Euronext

ROME (AFN) - Beursuitbater Euronext treedt met de Italiaanse staatskredietverlener CDP op in een poging de Italiaanse beursuitbater Borsa Italiana over te nemen. Dat heeft Cassa Depositi e Prestiti, zoals CDP voluit heet gemeld in een verklaring. Berichten over de krachtenbundeling deden al de ronde.

Borsa Italiana is nu nog onderdeel van de Londense beursuitbater LSE Group. Naast Euronext zou ook de Duitse beursuitbater Deutsche Börse azen op de Italianen. Maar of de Duitsers ook een bod zullen uitbrengen is nog niet zeker.

Volgens de eerdere berichten zou CDP een belang van 8 procent in Euronext in het vooruitzicht zijn gesteld als onderdeel van de deal. Borsa Italiana is volgens kenners van strategisch belang. Vooral vanwege het eigendom van MTS, een platform dat actief is in overheidsobligaties. Eerder werd ook de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo gelinkt aan de poging door Euronext.