Weer Amerikaanse overname voor Aalberts

LANGBROEK (AFN) - Aalberts Industries neemt het Amerikaanse Co-Planar over. Dat werd dinsdag bekendgemaakt zonder het afgeven van een overnamesom. Het is de tweede overname van de industrieel toeleverancier in enkele dagen tijd.

Co-Planar is een specialist in complexe precisiestansen. Het bedrijf heeft een jaaromzet van circa 9 miljoen dollar en vestigingen in New Jersey en het Mexicaanse Querétaro. De deal draagt direct bij aan de winst per aandeel en wordt gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten.

Aalberts maakte enkele dagen terug al de overname van het Amerikaanse Roy Metal Finishing (RMF) bekend.