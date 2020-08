Optimisme overheerst op aandelenbeurzen New York

Gepubliceerd op | Views: 507

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag tussentijds overwegend op winst. Beleggers reageren op het mogelijke voornemen van president Donald Trump om de vermogenswinstbelasting te verlagen als reactie op de coronacrisis. Ook was er sprake van een daling van het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames in New York en Californië.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.35 uur 1,1 procent hoger op 28.099 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent omhoog naar 3379 punten. Techbeurs Nasdaq verloor een fractie tot 10.952 punten.

Trumps opmerking over de vermogenswinstbelasting kwam in een context van vastgelopen onderhandelingen met Democraten over een nieuw omvangrijk steunpakket. Over het slagen van die gesprekken klinkt nu weer meer optimisme, onder andere bij minister van Financiën Steven Mnuchin.

Reissector

Aandelen in de reissector zaten in de lift na opbeurende cijfers van het Amerikaanse Transportation Security Administration over aantrekkende passagiersaantallen in de luchtvaart. Delta Air Lines, United Airlines en Southwest Airlines stegen tot 3,8 procent. Cruiseconcerns Carnival en Royal Caribean Cruises gingen tot 5,7 procent vooruit.

Bij de bedrijven was er ook aandacht voor verffabrikant PPG, die zijn omzetverwachting voor het derde kwartaal verhoogde. Het aandeel won 4,3 procent. Maker van donsjassen Canada Goose verloor 2,5 procent na opening van de boeken.

Qualcomm

Qualcomm schoot 4 procent omhoog na een voor het bedrijf gunstige uitspraak van de rechter. In een hoger beroep werd verbod op het licentiebeleid van de chipmaker naar de prullenbak verwezen.

De euro was 1,1756 dollar waard, tegenover 1,1779 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 41,87 dollar en Brentolie zakte 0,6 procent in waarde tot 44,72 dollar per vat. De prijs voor goud zakte tot 1936 dollar per troy ounce, terwijl het edelmetaal een week geleden nog door de grens 2000 dollar ging.