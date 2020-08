'Wall Street zoekt naar richting'

Gepubliceerd op | Views: 702

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een verdeelde opening. De Dow-Jonesindex en S&P 500 staan voor een hogere opening, terwijl techbeurs Nasdaq met een kleine min aan de dag lijkt te gaan beginnen. Daarmee zetten de drie grote beursgraadmeters de lijn van een dag eerder door. Ook verwerken beleggers de claim van de Russische president Vladimir Poetin dat Rusland als eerste een coronavaccin heeft ontwikkeld.

Techbedrijven daalden maandag, terwijl andere sectoren zoals de industrie en energiebedrijven juist stegen. Analisten verwachten al langere tijd dat zodra het ergste van de crisis voorbij was meerdere sectoren een opleving zouden krijgen.

Verder blijven investeerders kijken naar ontwikkelingen rond een steunpakket van de Amerikaanse overheid vanwege de coronacrisis. Ook reageerden ze op een opmerking van president Donald Trump dat hij een verlaging van de belasting op kapitaalwinsten overweegt.

Canada Goose

Aan het bedrijvenfront staat Canada Goose voor een hogere opening. De maker van donsjassen heeft te maken met minder activiteit in zijn heropende winkels. Tegelijkertijd trof de crisis het bedrijf in de rustigste tijd aangezien donsjacks beter verkopen richting de winterperiode. Matrassenmaker Casper Sleep kwam met een kleiner dan verwacht verlies en kan ook op een koerssprongetje rekenen.

Geur- en smaakstoffenmaker International Flavors & Fragrances haalde een hoger dan verwachte winst, maar stelde teleur met de omzet. Ook verhoogde het bedrijf het kwartaaldividend.

PPG

Verffabrikant PPG verhoogde zijn omzetverwachting voor het derde kwartaal. Het bedrijf zag de verkopen in juli sterk toenemen.

Voedsel- en keukenapparatuurleverancier Sysco kon met zijn omzet en winst niet aan de verwachtingen van analisten voldoen. Het bedrijf staat dan ook voor een lagere opening.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 1,3 procent in de plus op 27.791,44 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3360,47 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 10.968,36 punten.