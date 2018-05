Heineken stapt in brouwer uit Belize

Gepubliceerd op | Views: 298 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft een minderheidsbelang gekocht in Belize Brewing Company (BBC). Dat werd vrijdag bekendgemaakt, zonder het afgeven van financiële details. Ook de omvang van de deelneming zelf werd niet gemeld.

BBC is naar eigen zeggen marktleider in bier in Belize en een dochterbedrijf van Bowen & Bowen. Laatstgenoemde is sinds 2016 een importeur en distributeur van Heineken-merken in Belize. Heineken wilde desgevraagd geen extra details verstrekken.