Groen licht commissarissen SBM Offshore

AMSTERDAM (AFN) - De aandeelhouders van SBM Offshore hebben ingestemd met de benoeming van twee nieuwe leden van de raad van commissarissen. Naast de nieuwe gezichten Roeland Baan en Bernard Bajolet werd Francis Gugen herbenoemd. Dat maakte de offshoredienstverlener bekend na afloop van een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Baan is topman van roestvrijstaalproducent Outokumpu en Bajolet was onder meer de Franse ambassadeur in verschillende landen. Tot mei vorig jaar was hij directeur-generaal van de Franse inlichtendienst (DGSE).

Verder stemden investeerders in met het voorgestelde dividend van 0,25 dollar per aandeel.