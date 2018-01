'Seinen Heineken op groen in bierjaar 2018'

Gepubliceerd op | Views: 1.138 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Het is goed mogelijk dat 2018 de boeken in zal gaan als een bierjaar, zeker als het herstel in opkomende markten zichtbaar wordt. Dat schrijven analisten van Jefferies in een rapport. Daarbij werd het advies op Heineken verhoogd van hold naar buy.

Jefferies wijst onder meer op het te verwachten rendement van Heineken en de sterke vrije kasstroom, geholpen door de ,,overtuigende'' strategie van de brouwer. Het dividendvooruitzicht bestempelen de analisten daarnaast als redelijk.

Andere belangrijke thema's voor 2018 zijn stijgende obligatierendementen, Amerikaanse belastinghervormingen, prijsstijgingen voor grondstoffen, fusies en overnames, de ontwikkeling van e-commerce en de opkomende trend van laag alcoholische dranken. Jefferies denkt verder dat hogere rentes de sector kwetsbaar kunnen maken.

Naast Heineken hanteert Jefferies ook een koopadvies op branchegenoot AB InBev en drankenproducenten Diageo en Pernod. Het aandeel Heineken sloot woensdag op 88,04 euro.