'AF-KLM wil meebieden op failliet Aigle Azur'

PARIJS (AFN/RTR) - Air France-KLM wil waarschijnlijk meebieden op de failliete Franse luchtvaartmaatschappij Aigle Azur. "Het lijkt erop dat zij met een bod komen", zei de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari tegen de krant Le Parisien. Het is onduidelijk of Air France-KLM interesse heeft in een deel of de gehele maatschappij.

De geïnteresseerde partijen hadden tot maandagmiddag de tijd om formeel een bod uit te brengen. Volgens Djebbari gaven Air France-dochtermaatschappij HOP!, de Britse branchegenoot easyJet en Groupe Dubreuil, eigenaar van Air Caraïbes, aan de overname van Aigle Azur te bestuderen. Air France-KLM wilde nog geen commentaar geven. Volgens persbureau AFP is het bod inmiddels al ingediend.

Aigle Azur kwam in de problemen vanwege de oplopende brandstofkosten en fikse concurrentie onder budgetvliegers in Europa. Het behoort tot een groep kleine Europese luchtvaartmaatschappijen als Air Berlin, die in de laatste paar jaar ten onder gingen. Daarnaast pakte de recente uitbreiding van vluchten naar verre bestemmingen als Brazilië ongunstig uit voor de vliegmaatschappij.