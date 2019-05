Gepubliceerd op | Views: 2.692

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van bouwbedrijf BAM laten een gemengd beeld zien. Qua omzet deed het bedrijf het iets beter dan verwacht, maar de relatief ,,zwakke" winstmarge van het bedrijf zorgde voor de nodige hoofdbrekens. Kenners van KBC Securities wijzen op het belang van de prestaties in het ,,belangrijke" tweede kwartaal, aangezien het bedrijf zijn doelstelling voor heel 2019 handhaafde.

BAM hield onder meer vast aan de margedoelstelling van 2 tot 4 procent. In het afgelopen kwartaal kwam de marge uit op 1,1 procent, hetgeen nog minder was dan de 1,3 procent die KBC had voorzien.

Volgens KBC ligt de sleutel tot succes, om in ieder geval de gestelde doelen te halen, in het lopende kwartaal. Naast het verbeteren van de winstgevendheid moet er ook meer duidelijkheid komen over het probleemproject OpenIJ. BAM staat voor de cruciale monsterklus van het afzakken van de tweede caisson bij het sluizenproject, dat de voorbij maanden al de nodige extra kosten met zich heeft meegebracht.

ING

Op het eerste gezicht zijn de cijfers van BAM zwak, oordeelt ING. Het onderliggende resultaat is dat minder. De kenners wijzen op de extra 3,8 miljoen euro die BAM kwijt was aan het project OpenIJ in de eerste maanden van dit jaar. Die extra kosten zijn volgens de bank louter de reden dat BAM niet aan de verwachtingen heeft voldaan. De komende maanden worden cruciaal volgens de bank.

ING wijst er verder op dat de strategie van BAM om selectiever te zijn met het aannemen van projecten zijn vruchten afwerpt.

Voor KBC en ING zijn er nog geen redenen om te tornen aan de verwachtingen bij BAM. KBC handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 4,50 euro. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 4,20 euro. Het aandeel BAM ging donderdag in de openingsminuten hard onderuit in de MidKap. Omstreeks 09.35 uur noteerde BAM 7,3 procent lager op 3,90 euro.