'Uitbreiding grondbank WDP positief'

AMSTERDAM (AFN) - De uitbreiding van de grondbank van logistiek vastgoedfonds WDP in Nederland komt niet geheel als een verrassing, maar is wel positief nieuws. Dat melden analisten van KBC Securities in een rapport over de beursgenoteerde onderneming

WDP maakte bekend drie kavels, in Bleiswijk, Schiphol en Den Bosch, te hebben aangekocht. Daarmee was een totaal investeringsbedrag van 57 miljoen euro gemoeid. De kavels hebben een oppervlakte van 280.000 vierkante meter zijn goed voor een totaal ontwikkelingspotentieel van circa 150.000 vierkante meter.

Volgens KBC leidt de uitbreiding van de grondbank van WDP uiteindelijk tot ,,state of the art" gebouwen. Daarmee kan WDP aan de huidige vraag naar panden van hoge kwaliteit in Nederland voldoen. WDP heeft volgens KBC ook voldoende tijd om de juiste partijen te vinden. Ook zal door de uitbreiding de kwaliteit van het portfolio van WDP up-to-date blijven.

KBC was er al wel van uitgegaan dat WDP zijn grondbank zou vergroten. De bank handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 92 euro. Het aandeel WDP stond dinsdag in de vroege handel 0,2 procent hoger op 96,70 euro.