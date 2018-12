'ING verhoogde salaris Hamers ondanks boete'

Gepubliceerd op | Views: 651

AMSTERDAM (AFN) - ING is in 2017 verschillende keren gewaarschuwd dat de bank een megaboete wachtte vanwege de witwasaffaire, maar de top besloot desondanks begin dit jaar het salaris van CEO Ralph Hamers met 50 procent te verhogen naar 3 miljoen euro. Dat blijkt uit een reconstructie van Het Financieele Dagblad. De krant spreekt van een 'dubbele inschattingsfout'.

De witwasaffaire draaide om het doorlaten van honderden miljoenen euro's aan dubieuze betalingen door ING-klanten, zoals het Russische Vimpelcom. Het Openbaar Ministerie waarschuwde al in de zomer van 2017 dat het ING zou gaan vervolgen. Maar de raad van commissarissen van de bank dacht dat het wel zou loslopen. De raad zag het commentaar op de gebrekkige controles op witwassen vooral als een technische kwestie, omdat intern onderzoek had aangetoond dat ING-medewerkers niet actief hadden deelgenomen aan witwassen of omkoping.

ING kocht de vervolging uiteindelijk af voor 775 miljoen euro, de hoogste boete ooit voor het Nederlandse bedrijfsleven. De salarisverhoging van Hamers werd na vijf dagen (politiek) tumult teruggedraaid.

Woensdag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de stand van zaken in de financiële sector. Volgens het FD kan Hamers daar een stevig onthaal verwachten.