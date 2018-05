'Franse divisie Altice is niet te koop'

Gepubliceerd op | Views: 760 | Onderwerpen: Frankrijk

LISSABON (AFN/BLOOMBERG) - Altice is niet van plan zijn Franse divisie van de hand te doen. Oprichter van het kabel- en telecombedrijf Patrick Drahi zei dinsdag tijdens een bijeenkomst in Lissabon dat ,,er geen enkele kans" bestaat dat het onderdeel zal worden verkocht.

Geruchten over een overname van de Franse tak staken vaker de kop op. Recent werd telecombedrijf Bouygues genoemd als potentiële koper. Drahi zei dat Altice nooit is benaderd. Berichten over een overname las hij alleen in de media.

Altice gaat gebukt onder een grote schuld en besloot vorig jaar verdere overnames stop te zetten en zich te richten op het terugbrengen van de schuldenlast. Daartoe moeten niet-essentiële onderdelen afgestoten worden. Ook werd de Amerikaanse dochter Altice USA afgesplitst.

Voor de geplande verkoop van zendmasten hebben zich volgens Drahi meer dan tien kandidaten gemeld.