Veel meer maaltijden besteld via Deliveroo in 2020

LONDEN (ANP) - De Britse maaltijdbezorger Deliveroo, die naar de beurs in Londen gaat, heeft in het coronajaar 2020 volop geprofiteerd van de grote vraag naar maaltijdbezorging. Via het platform van Deliveroo, dat ook in Nederland actief is, nam de totale waarde aan bestellingen vorig jaar met 64 procent toe tot 4,1 miljard pond, omgerekend bijna 4,8 miljard euro.

Deliveroo zegt dat dit komt door meer nieuwe klanten en bestaande klanten die actiever waren. Het bedrijf begon in het Verenigd Koninkrijk ook met een bezorgdienst voor boodschappen. De onderliggende brutowinst sprong met bijna 90 procent omhoog tot 358 miljoen pond.

Er is nog geen datum bekend voor de beursgang, die een van de grootste in Londen in jaren kan worden. De maaltijdbezorger werd bij een financieringsronde in januari door investeerders al gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar. Daarmee is het bedrijf in enkele jaren flink in waarde gestegen. In 2017 werd aan de rivaal van het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, nog een prijskaartje van 2 miljard dollar toegekend.

Het bedrijf is sinds 2015 actief in Nederland. In februari leed Deliveroo bij het gerechtshof in Amsterdam nog een nederlaag. Het hof oordeelde dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo geen zelfstandige ondernemers zijn, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst. In 2019 kwam de rechtbank Amsterdam al tot hetzelfde oordeel in de zaak die door vakbond FNV was aangespannen. Deliveroo ging in hoger beroep tegen die uitspraak.