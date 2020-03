Beurzen Midden-Oosten hard onderuit door gekelderde olieprijs

Gepubliceerd op | Views: 1.326

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - De aandelenmarkten in het Midden-Oosten gingen zondag hard onderuit door de sterk gedaalde olieprijzen. De olieprijzen zijn gekelderd door het mislukken van een deal rond productiebeperking tussen oliekartel OPEC en Rusland. Daarnaast hangen de zorgen over de negatieve impact van het nieuwe coronavirus boven de beurzen in het Midden-Oosten.

Vrijdag konden de OPEC, onder leiding van Saudi-Arabië, en Rusland geen overeenkomst bereiken over een verdere productieverlaging om zo de olieprijzen te stutten. Moskou weigerde mee te doen met de plannen van de OPEC om verder te snijden in de productie. Saudi-Arabië zou nu van plan zijn om de olieproductie fors te verhogen terwijl de prijzen voor zijn olie scherp worden verlaagd. Riyad zou daarmee een prijzenslag willen ontketenen op de oliemarkt om zo zijn marktaandeel te beschermen.

De beurs in Riyad ging meer dan 8 procent omlaag. Het aandeel van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco verloor bijna 9 procent en zakte daarbij voor het eerst onder zijn introductiekoers van de beursgang in december. In Koeweit, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, Israël en Oman waren ook rode cijfers op de koersenborden te zien.