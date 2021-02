Shell en Eneco leveren windenergie aan Amazon

DEN HAAG (ANP) - Shell en Eneco gaan windenergie leveren aan de Amerikaanse webwinkel Amazon. De energie zal komen van het windmolenpark CrossWind dat wordt aangelegd voor de Nederlandse kust.

Shell en Eneco gaan vanaf 2024 jaarlijks samen 380 megawatt aan energie leveren aan Amazon, wat goed is om ongeveer een half miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Amazon heeft een doelstelling om in 2025 volledig te draaien op duurzame energie en in 2040 geheel uitstootvrij te zijn.

De groene stroom zal onder meer worden gebruikt voor de webdiensten van Amazon. Shell en Amazon sloten vorig jaar nog een overeenkomst over het gebruik van duurzame kerosine voor vrachtvliegtuigen van het Amerikaanse bedrijf dat wereldwijd actief is.