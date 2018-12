'Strategie-update Aegon bemoedigend'

Gepubliceerd op | Views: 1.376 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - De strategie-update waar Aegon donderdag mee op de proppen kwam voor zijn Amerikaanse activiteiten geeft wat meer houvast, maar zal niet direct koersbepalend zijn. Dat is het oordeel van ING-analisten in een rapport over de verzekeraar.

Aegon meldde voorafgaand aan een Amerikaanse investeerdersdag dat het goed gepositioneerd is voor verdere groei. Naast vooruitgang op eigen kracht staat Aegon in de VS ook een vereenvoudiging voor. Volgens ING zal de groei in de VS in een gematigd tempo geschieden. Evengoed zal de verzekeraar op de langere termijn wijzigingen in bijvoorbeeld belastingregels en veranderingen in het toezicht het hoofd kunnen bieden.

ING ziet geen reden zijn outlook en verwachtingen voor Aegon te wijzigen. De bank houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 5,50 euro. Het aandeel Aegon noteerde vrijdag in het eerste handelsuur 1,1 procent hoger op 4,55 euro.