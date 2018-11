Pensioenfonds PostNL staat er beter voor

Gepubliceerd op | Views: 355 | Onderwerpen: Pensioen, pensioenfondsen

GRONINGEN (AFN) - Het pensioenfonds van PostNL is er in het derde kwartaal van dit jaar wat beter voor komen te staan. De zogeheten actuele dekkingsgraad steeg van 116,1 procent per eind juni naar 118 procent per eind september.

Hiermee is er weer ruimte voor een gedeeltelijke indexatie van de pensioenen, aldus het fonds. Bij een waarde hoger dan 110 procent kan zo'n gedeeltelijke toeslag worden verleend, bij een dekkingsgraad van circa 123 procent kan een volledige toeslag worden verleend.

Het bestuur beslist over de toekenning van een toeslag op basis van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de voorbije twaalf maanden, ook wel de beleidsdekkingsgraad genoemd. Die graadmeter laat zien in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Pensioenfonds PostNL is verantwoordelijk voor het pensioen van alle werknemers en oud-medewerkers van PostNL. Het fonds heeft ongeveer 96.000 deelnemers.