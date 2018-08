Kostenbesparingen UniCredit voor op schema

Gepubliceerd op | Views: 224

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank UniCredit heeft in het tweede kwartaal meer winst gemaakt dan waar kenners in doorsnee op rekenden. Met name de eerder ingezette reorganisatie om kosten te drukken loopt voor op schema.

De bank sloot het tweede kwartaal af met een winst van 1 miljard euro. Kenners rekenden in doorsnee op 930 miljoen euro. De omzet van de bank daalde op jaarbasis met ruim 4 procent tot krap 5 miljard euro.

Onder leiding van Jean Pierre Mustier maakt UniCredit werk van het oppotten van meer geld. Daarnaast worden voor miljarden euro's aan slechte leningen verkocht. Ook wordt het personeelsbestand uitgedund.