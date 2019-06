'Google waarschuwt voor risico's Huawei-ban'

Google brengt zichzelf in een lastig parket. Ik wil vrij zijn om zelf te kijken op internet en desgewenst Google in te schakelen (of een andere poort) als ik een aanbieding voor een kratje pils zoek. Wat heeft Google voor een recht op al mijn gegevens? Waarom is dat gewoon, dat dat allemaal bekeken wordt en doorgemeten en verkocht? Ziet niemand hoe er nu geregeerd wordt in China? Weg met die gasten van mijn buis... en neem Facebook mee alsjeblieft, wat een verschrikkelijke Amerikaanse shit allemaal.