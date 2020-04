'Bestuur IMCD toont optimisme'

Gepubliceerd op | Views: 503

AMSTERDAM (AFN) - IMCD zegt in het eerste kwartaal nog geen materiële impact te hebben gezien van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Maar het is moeilijk om de impact de komende maanden in te schatten, aldus de distributeur van chemicaliën in een verklaring. Wel blijft de onderneming open voor klanten. Kenners van ING zien daarin een "optimistische onderliggende toon" van het bestuur.

De bank blijft bij zijn hold-advies op het aandeel en merkt ook op dat IMCD beleggers al op 20 april zal bijpraten over de gang van zaken in het eerste kwartaal. Oorspronkelijk stond het tussentijdse handelsbericht voor 7 mei op de rol. Wegens de risico's van grote bijeenkomsten en alle reisbeperkingen die gelden, heeft IMCD besloten de aandeelhoudersvergadering van 7 mei tot nader order uit te stellen. Een nieuwe datum wordt op 20 april bekendgemaakt.

Het aandeel IMCD stond dinsdag omstreeks 9.40 uur 6,3 procent hoger op 68,76 euro.