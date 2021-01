Duitse industrie kreeg in november onverwacht meer orders

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse industrie kreeg in november meer orders dan in de maand ervoor. Daarmee toont de industrie van de grootste economie van Europa voor de zevende maand op rij herstel, meldt het Duitse federale statistiekbureau. De stijging is verrassend, omdat economen in doorsnee op een kleine afname hadden gerekend.

De toename in de fabrieksorders bedroeg in november 2,3 procent, waar economen een afname met 0,5 procent hadden voorzien. In oktober stegen de fabrieksorders nog met een bijgestelde 3,3 procent. De fabrieksorders liggen nu 6 procent boven het niveau van voor de crisis.

De Duitse industrie kreeg al heel vroeg in de coronacrisis klappen toen orders vanuit China wegvielen. Daarna is de sector relatief goed door de coronacrisis in Europa gekomen. De vraag is wel hoe de laatste lockdown in Duitsland, maar ook elders in Europa industriële bedrijven zal raken. Het relatief trage vaccinatieproces in Europa zorgt daarbij voor meer onzekerheid over hoe de economie het in de maanden na november doet.