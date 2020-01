Aedifica controleert 95,5 procent Hoivatilat

Gepubliceerd op | Views: 96

BRUSSEL (AFN) - Woonzorgvastgoedgroep Aedifica heeft de controle over 95,5 procent van de aandelen van zijn Finse branchegenoot Hoivatilat. Dat meldde de onderneming op basis van een voorlopig resultaat.

In november vorig jaar bracht Aedifica een vrijwillig openbaar overnamebod uit op alle aandelen van Hoivatilat via haar Finse dochtervennootschap Aureit Holding Oy1. De aanbiedingsperiode eindigde op 3 januari. Volgens het voorlopige resultaat van het overnamebod werd circa 90 procent van alle uitgegeven en uitstaande aandelen en stemrechten in Hoivatilat aangeboden. Daarnaast kocht Aedifica zelf nog stukken.

Het definitieve resultaat wordt op 9 januari bekendgemaakt. De betaling en afwikkeling vinden een dag later plaats. Bij de bekendmaking van het definitieve resultaat, en op voorwaarde dat het overnamebod wordt afgerond, kondigt Aedifica aan of een volgende aanbiedingsperiode volgt. Ook kan worden gekozen voor een ‘squeeze-out’.

Aedifica heeft naast Brussel ook een notering in Amsterdam.