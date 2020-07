Philips stelt omwisselverhouding dividend vast

Gepubliceerd op | Views: 755 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft de omwisselverhouding van zijn dividend over afgelopen jaar vastgesteld. Het zorgtechnologiebedrijf betaalt een nieuw aandeel uit per 49,3 bestaande aandelen. Het brutodividend ligt daarmee gelijk aan 0,85 euro per aandeel.

Philips zal ruim 18 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Het dividend zal vanaf 7 juli aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Bij uitbetaling van het dividend zal het totale geplaatste aandelenkapitaal 182,2 miljoen euro bedragen, wat neerkomt op ruim 911 miljoen gewone aandelen. Na aftrek van eigen aandelen zal het totaal aantal uitstaande aandelen bijna 909,4 miljoen aandelen bedragen.