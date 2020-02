Staalconcern ArcelorMittal optimistischer na moeizaam 2019

Gepubliceerd op | Views: 988 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - ArcelorMittal, 's werelds grootste staalproducent, is voor dit jaar optimistischer gestemd over de staalvraag in zijn belangrijkste markten, na een zeer moeizaam 2019. Dat maakte het in Amsterdam genoteerde bedrijf bekend bij de publicatie van kwartaal- en jaarcijfers.

Over heel 2019 zag ArcelorMittal zijn bedrijfsresultaat bijna halveren tot 5,2 miljard dollar van 10,3 miljard dollar een jaar eerder. De omzet zakte naar 70,6 miljard dollar van 76 miljard dollar in 2018. ArcelorMittal kampte met lagere staalprijzen en een zwakkere vraag. In het vierde kwartaal bedroeg het bedrijfsresultaat, de belangrijkste winstgraadmeter bij de onderneming, 925 miljoen dollar. Dat was ruim 1 miljard dollar in de voorgaande periode en bijna 2 miljard dollar een jaar eerder.

"2019 was een zeer moeilijk jaar, wat duidelijk is terug te zien in de aanzienlijk lagere winstgevendheid", verklaarde topman Lakshmi Mittal. "Hoewel de marktcondities nog uitdagend blijven zien we bemoedigende vroege signalen van verbetering, met name in onze kernmarkten de Verenigde Staten, Europa en Brazilië. Klanten keren terug naar de markt, wat steun biedt aan het prijsklimaat."