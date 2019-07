Gepubliceerd op | Views: 715

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Topman Harald Krüger stapt aan het einde van zijn termijn op bij BMW. In mei doken al geruchten op over interne twijfels bij de Duitse automaker over of Krüger wel de juiste man op de juiste plaats was.

De 53-jarige Krüger werkt al lang voor BMW en staat sinds 2015 aan het roer bij het bedrijf. Hij was bij zijn aantreden in dat jaar de jongste topman van een van de grote automakers. Onder zijn leiding verloor BMW steeds meer terrein op het vlak van luxe auto's aan concurrent Mercedes-Benz van autobouwer Daimler. De moeilijkere marktomstandigheden hebben ook de winsten onder druk gezet.

Krüger zelf zegt op te stappen om zijn carrière een impuls te geven. "BMW is al meer dan 27 jaar mijn werkomgeving. Na vier jaar als topman ga ik nu op zoek naar nieuwe uitdagingen en wil ik mijn internationale ervaring toepassen bij andere projecten en werkzaamheden."

De opvolging van Krüger wordt besproken bij een bestuursbijeenkomst op 18 juli. Zijn termijn loopt eind april volgend jaar af.