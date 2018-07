SBM krijgt klappen op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 2.227

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen lieten plussen zien. Op het Damrak kreeg SBM Offshore klappen na een update over een corruptiezaak. Verder werd gespannen uitgekeken naar de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen, die vrijdag ingaan, en de reactie daarop van Peking.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 552,10 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 761,91 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven raakte SBM Offshore ruim 8 procent kwijt. De oliedienstverlener verklaarde niet blij te zijn met de tussentijdse uitspraak van de rechter in Brazilië in de slepende Petrobras-corruptiezaak in het land. Het staatsoliebedrijf mag van de rechter een percentage van maandelijkse contractbetalingen inhouden. De rechter oordeelde nog niet over de hoogte van de bedragen.

Koploper

Grootste stijger in de MidKap was chipbedrijf Besi met een plus van 3,8 procent. Arcadis won 2,8 procent. Het advies- en ingenieursbureau gaat voor het consortium dat de renovatie van de Afsluitdijk uitvoert de komende jaren meewerken in het ontwerp- en omgevingsmanagementeam.

Verlichtingsbedrijf Signify was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 3 procent. Verzekeraar Aegon volgde met een plus van 2,7 procent na een adviesverhoging door HSBC. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 0,6 procent.

Lokale markt

Op de lokale markt maakte RoodMicrotec een koerssprong van 9,5 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie voerde de omzet in het eerste halfjaar fors op. Volgens het bedrijf is de omzet in zeven jaar niet zo hoog geweest in de eerste zes maanden. Daarnaast blijft de orderportefeuille volgens Rood ,,onverminderd sterk''.

In Parijs dikte Sodexo 7,5 procent aan na goed ontvangen omzetcijfers van de Franse cateraar en schoonmaakonderneming. In Londen zakte AB Foods 3,6 procent. De eigenaar van kledingketen Primark waarschuwde voor minder winst bij de suikerdivisie AB Sugar, maar handhaafde de verwachtingen voor het gehele jaar.

De euro was 1,1689 dollar waard, tegen 1,1641 dollar op woensdag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 74,09 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,4 procent tot 77,95 dollar per vat.