'Philips praat met Aziatische partijen voor verkoop huishoudtak'

AMSTERDAM (ANP) - Philips is met een aantal Aziatische partijen in gesprek over de verkoop van zijn tak voor huishoudelijke apparaten. Het gaat onder meer om de Chinese maker van huishoudelijke apparaten TCL Technology en investeerders CDH Investments en Hillhouse Capital, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Philips kondigde begin vorig jaar aan zich te beraden op de toekomst van de divisie. Die paste namelijk steeds minder in het productengamma van Philips, dat zich meer en meer bezighoudt met medische technologie. Direct was er veel belangstelling van investeerders, maar die zouden volgens de ingewijden de vraagprijs van minimaal 3 miljard euro te hoog hebben gevonden. CDH, TCL en Hillhouse overwegen nu in de tweede ronde een bod neer te leggen, maar kunnen ook nog besluiten daarvan af te zien.

Philips overweegt ook nog altijd om de divisie voor huishoudelijke apparaten via een beursgang op eigen benen te zetten. Dat deed het concern eerder ook met de verlichtingstak, die inmiddels als Signify door het leven gaat.