FNV eist tienduizenden euro's voor uitzendkrachten bij Rockwool

UTRECHT (ANP) - FNV kondigt juridische procedures aan tegen het isolatiematerialenbedrijf Rockwool, omdat uitzendkrachten volgens de vakbond recht hebben op achterstallig loon. Volgens vakbondsbestuurder Paul Smink hebben enkele van die uitzendwerkers nog tienduizenden euro's van het bedrijf te goed.

De juridische stappen volgen op een conflict over loonbetalingen aan heftruckbestuurders die op uitzendbasis werkzaam waren bij de in Roermond gevestigde afdeling van de Deense multinational. Tussen 2013 en 2019 kregen zij volgens FNV minder loon dan hun collega's in vaste dienst die hetzelfde werk deden, en dat is niet toegestaan.

Naast de individuele juridische procedures voor tientallen werknemers, heeft FNV bij de Inspectie SZW gevraagd om een onderzoek naar Rockwool. Dat boekenonderzoek zou moeten uitwijzen of uitzendkrachten inderdaad minder loon krijgen dan werknemers in vaste dienst.

Heden

Een woordvoerder van de inspectiedienst benadrukt dat dit onderzoek alleen gedaan kan worden naar het heden, en niet meer naar betalingen tussen 2013 en 2019. Ook zijn boetes of dwangsommen voor Rockwool van de Inspectie SZW niet aan de orde. Die kunnen alleen worden opgelegd als een bedrijf medewerkers minder dan het minimumloon betaalt, en dat was bij de heftruckbestuurders niet het geval.

Rockwool wilde niet ingaan op vragen over de kwestie.