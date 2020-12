IMCD op overnamepad in Mexico

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD neemt twee bedrijven in Mexico over, namelijk Millikan en Banner Química. Daarmee breidt IMCD zijn aanwezigheid op de Mexicaanse markt uit.

Beide bedrijven zijn gevestigd in Mexico-Stad en waren samen goed voor een omzet van 15 miljoen dollar in 2019. Met de overnames komen er zestig werknemers bij voor IMCD in Mexico. Het Rotterdamse bedrijf zegt dat de acquisities perfect passen bij de bestaande activiteiten in het land.