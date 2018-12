'Aankoop Loyalis door ASR logisch'

Gepubliceerd op | Views: 807 | Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN) - De aankoop door ASR van zijn Nederlandse branchegenoot Loyalis is logisch en voldoet aan de financiële criteria van de verzekeraar. Dat constateren analisten van KBC Securities in een korte reactie.

Ze wijzen er daarbij op dat ASR meer waarde wil creëren en daar tot nu toe uitmuntend in is geslaagd. ASR kondigde recent tijdens een Capital Markets Day aan de komende jaren zowel zelfstandig als via overnames te willen groeien. Daarbij wordt met name naar kleine en middelgrote verzekeraars gekeken. Voor Loyalis werd al Generali Nederland verkregen door ASR. Verder staat in Nederland Vivat in de etalage.

KBC hanteert een hold-advies op ASR, dat dinsdag omstreeks 09.15 uur 0,1 procent lager stond op 38,52 euro.