'Goede cijfers WDP in lijn verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 122

AMSTERDAM (AFN) - De opgeschroefde vooruitzichten bij logistiek vastgoedfonds WDP zijn conform de verwachtingen. Dat concludeert analist Alexander Makar van KBC Securities vrijdag.

WDP rekent nu op een winst per aandeel, op basis van de EPRA-methode, van 5,50 euro. Eerder stond nog een prognose van minimaal 5,35 euro in de boeken. Het bedrijf, dat vrijdag met halfjaarcijfers kwam, liet weten grote stappen te hebben gezet in zijn groeiplan voor de periode tot en met 2020.

KBC onderschrijft dat WDP op het goede spoor is. De marktkenner verhoogde recent al zijn koersdoel voor het aandeel van 90 naar 92 euro. Het advies blijft gelijk op hold. Het aandeel was omstreeks 09.10 uur de grootste stijger in de MidKap met een winst van 1,3 procent op 48,65 euro.