Trump: geen handelsoorlog met China

Nou...dan ben je zeker geen belegger....die Trump kost ons vermogens.

Havik of Duif heeft het niet over verliezen van vermogens op de beurs. Dat de beurs dit niet leuk vind lijkt ingecalculeerd door de MEESTERONDERHANDELAAR (als de prijs in zijn ogen maar binnen de grenzen valt (paar procent op de beurs is wisselgeld..).Trump handelt altijd al via deze manier: eerst stennis schoppen, probleem groter maken en dan kijken of je concessies kunt afdwingen om het grotere probleem te laten bezweren.Kortom: scene 4 is: we moeten maar eens gaan praten China... De grote gele man met de kleine handjes met de andere gele man. Het tijdpad daarvan is nog niet gegeven. En als China nu maar stinkende staalovens sluit (extra boven de 30mt capaciteit die ze toch al gingen sluiten) kan de grote gele man roepen: Ik heb de staalarbeiders in de VS gered! IK BEN DE BESTE PRESIDENT VAN DE VS OOIT.