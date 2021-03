'Industrie kampt met tekorten onderdelen en materialen'

DEN HAAG (ANP) - Door de aantrekkende vraag naar industriële producten kampen producenten vaker met tekorten van materialen en onderdelen. Volgens economen van ABN AMRO zorgt dat ervoor dat het herstel van de sector uit de coronacrisis wordt geremd.

In een rapport over de industrie meldt de bank dat er dit jaar sprake zal zijn van een groei van 4 procent en 3,5 procent volgend jaar. Die groei volgt op een krimp van 5 procent vorig jaar als gevolg van de coronacrisis. In het slotkwartaal van 2020 draaiden industriële bedrijven al weer op circa 80 procent van hun capaciteit.

Omdat veel bedrijven eerder hun voorraden verkleinden om hun liquiditeitspositie te verbeteren, zijn ze nu veel afhankelijker geworden van leveringen om het productieproces op gang te houden. "De langere levertijden kunnen het herstel in de industriële sector afremmen en zelfs zorgen voor stilvallende productielijnen", waarschuwt de bank.

Groei van 5 procent

ABN AMRO merkt verder op dat vooral machinebouwers goed presteren. Dat valt onder meer op te maken uit de orders die zij binnenslepen. Tegenover de krimp van 2,5 procent vorig jaar staat voor deze groep een groei van 5 procent dit jaar, zo denkt de bank.

Toeleveranciers van het passagiersvervoer, de horeca en de bouw hebben het lastig door de dalende vraag naar vliegtuigen, schepen, bussen en apparatuur voor de horeca. De transportmiddelenindustrie had het zwaar in 2020 met een krimp van bijna 15 procent. In 2021 zal waarschijnlijk een "krachtig herstel" van 12 procent groei optreden, zo denken de kenners.

Chiptekorten

Verder wijst ABN AMRO op de chiptekorten wereldwijd die in het bijzonder de machinebouw, elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie raken. De vraag naar chips nam vorig jaar "explosief" toe. Ze worden met name gebruikt in datacenters, apparatuur voor 5G-netwerken en laptops.

Verder liften sommige industriële bedrijven mee op de trend naar elektrisch rijden, wat zorgt voor een enorme toename van de vraag naar laadpalen en systemen voor elektrische auto’s, bussen en vrachtwagens. Verder merkt ABN AMRO op dat de bouwsector nog wel last kan krijgen van de stikstofproblematiek.

Ook kampen sommige ondernemingen na het afgelopen jaar met hoge schulden, wat innovatie in de weg kan staan. In sommige gevallen kan de toekomst van de onderneming ook in gevaar komen.